A Ibersol registou no primeiro semestre 10,9 milhões de euros de lucro, uma subida de 12,2% em comparação com o período homólogo, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no período em causa, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 26,5 milhões de euros, o que traduz uma subida de 3,3% face ao mesmo semestre do ano anterior.

Nos primeiros seis meses do ano, o volume de negócios da empresa fixou-se em 211,3 milhões de euros, um crescimento de 3,4% em comparação com o primeiro semestre de 2017.