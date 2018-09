Actualidade

A Figueira da Foz vai receber em 2019 a final da Liga Europeia de Futebol de Praia, anunciou hoje este município do litoral do distrito de Coimbra.

"O presidente da Câmara, João Ataíde, encontra-se em Itália para ultimar os preparativos do acordo que permitirá trazer para a cidade, no início de setembro de 2019, a final da maior competição europeia de futebol de praia, a Liga Europeia de Futebol de Praia", refere a autarquia, em comunicado enviado à agência Lusa.

Disputada ao longo do verão em torneios realizados em diferentes países, "nas mais belas praias" do continente europeu, a Liga Europeia de Futebol de Praia conta com mais de 130 federações nacionais associadas.