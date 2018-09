Actualidade

O Presidente brasileiro, Michel Temer, cuja impopularidade é recorde para um chefe de Estado nas últimas três décadas, foi hoje vaiado no tradicional desfile militar em Brasília, nas comemorações do Dia da Independência.

Temer, que deixou a vice-presidência para assumir o cargo de Presidente do Brasil em agosto 2016, após a demissão de Dilma Rousseff, vai deixar e entregar a função, em janeiro do próximo ano, ao vencedor das eleições presidenciais de 07 de outubro.

De acordo com as últimas pesquisas, a popularidade do atual Governo não excede os 4%, o mais baixo para um Presidente desde que o Brasil voltou à democracia, em 1985.