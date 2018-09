Actualidade

O presidente da República lamentou esta tarde a falta de acordo entre Governo e sindicatos de professores, admitindo que o executivo vá "avançar unilateralmente" com uma iniciativa legislativa pela qual disse que irá esperar.

"Era uma hipótese que eu admitia e isso significa que não foi possível compatibilizar as duas posições. Assim, provavelmente, o Governo avançará unilateralmente com uma iniciativa que só satisfará parcialmente as pretensões dos sindicatos e, se for assim, eu tenho de esperar pela iniciativa legislativa do Governo", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no Porto, quando confrontado com a falta de acordo entre professores e a tutela sobre a carreira de docente.

Hoje, uma plataforma de sindicatos de professores esteve reunida com o ministério da Educação com a contagem d tempo de serviço para efeitos de carreira em cima da mesa, com os docentes a exigirem que a contagem do tempo em que a carreira esteve suspensa seja reposta por completo, nove anos, quatro meses e dois dias.