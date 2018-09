Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Berlim, 07 set (Lusa) - A alemã Kristina Vogel, bicampeã olímpica em ciclismo de pista, ficou paraplégica na sequência do acidente que sofreu durante um treino em junho, em Cottbus, afirmou a própria, em declarações à revista Der Spiegel. (CORRIGE O ESTADO DA ATLETA NO TÍTULO E NO PRIMEIRO PARÁGRAFO)

"É uma merda! Não posso dizer de outra forma. Faça o que fizer, sei que não voltarei a andar. Mas sempre acreditei que quanto mais rápido assumisse a situação, mais rápido aprenderia a viver com ela", afirmou Vogel, de 27 anos, nas suas primeiras declarações depois do acidente.

Apenas a família da ciclista tinha conhecimento das consequências do acidente ocorrido em 26 de junho, quando chocou violentamente com outro ciclista na pista, durante um treino em Cottbus, na Alemanha.