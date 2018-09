Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 perdeu hoje com a Roménia por 2-1, em jogo do grupo 8 de apuramento para o Europeu, disputado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Portugal viu-se em desvantagem já na segunda parte, com os romenos, invictos no grupo, a marcarem por Alexandru Cicaldu, aos 52 minutos, e Andrei Ivan, aos 59, num jogo em que João Carvalho fez o 2-1 aos 85 e que terminou com a Roménia reduzida a nove jogadores, por expulsões de Pascanu (70) e Andrei Ivan (90).

A equipa treinada por Rui Jorge ainda desperdiçou uma grande penalidade já nos descontos, aos 90+10, com João Carvalho a permitir a defesa do guarda-redes romeno.