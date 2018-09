Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reconheceu hoje que as posições dos sindicatos dos professores e do Governo são "largamente incompatíveis", mas disse esperar que não afetem o ano letivo.

"[...] Respeitando aquilo que é a posição sindical e obviamente aquilo que é a posição do Governo - já percebi que são incompatíveis ou, pelo menos, largamente incompatíveis, não sei se totalmente -, eu espero que isso não afete o ano letivo, num momento em que as famílias têm a expectativa do começo das aulas e vamos ver se ao longo do ano letivo também não afeta muito", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado falava em São João da Pesqueira, distrito de Viseu, onde visitou a 16.ª edição do Vindouro, certame de vinhos, comentando o facto dos professores e Governo não terem chegado a acordo nas negociações sobre a contagem do tempo de serviço dos docentes.