Actualidade

Um tribunal de Washington condenou hoje a 14 dias de prisão George Papadopoulos, ex-conselheiro diplomático de Donald Trump, acusado de mentir num inquérito sobre o possível conluio, em 2016, entre Moscovo e a equipa de campanha do Presidente.

Papadopoulos, 31 anos, que se declarou culpado em 2017 de falso testemunho ao FBI, foi também multado no valor de 9.500 dólares (8.168 euros)e a um ano de liberdade condicional e 200 horas de trabalho comunitário.

O ex-assessor de campanha eleitoral do agora Presidente dos Estados Unidos tornou-se hoje o primeiro ex-membro da equipa de campanha do magnata a ser condenado no âmbito do enredo russo.