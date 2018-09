US Open

O tenista argentino Juan Martin Del Potro apurou-se na sexta-feira à noite para a final do US Open, quarto 'major' da temporada, ao beneficiar da desistência de Rafael Nadal, lesionado no joelho direito.

Del Potro, vencedor nos Estados Unidos em 2009, liderava o encontro por 7-6 (7-3) e 6-2, quando Nadal, primeiro favorito e líder do 'ranking' mundial, abandonou.

O tenista espanhol, detentor do título, teve de ser assistido algumas vezes, mas não aguentou os dores. Na sua carreira, Nadal venceu em três ocasiões o torneio nova-iorquino, em 2010, 2013 e 2017.