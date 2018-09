MPLA/Congresso

O ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, termina hoje a sua carreira na política ativa, entregando o poder no Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) ao atual chefe de Estado angolano, João Lourenço.

A passagem de testemunho, ao fim de praticamente quatro décadas de poder, vai acontecer no VI Congresso Extraordinário do MPLA, que decorre no Complexo de Belas, a sul de Luanda, onde os 2.591 delegados têm como ponto único na agenda a eleição de João Lourenço, que é também o único candidato à sucessão de José Eduardo dos Santos.

O programa do congresso prevê, pelas 10:10 (mesma hora em Lisboa), o discurso de abertura por José Eduardo dos Santos, naquele que será o último ato enquanto presidente do MPLA.