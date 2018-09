Sporting/Eleições

As urnas para a eleição do 43.º presidente do Sporting abriram às 09:00 de hoje, hora em que já estavam milhares de sócios do clube a aguardar na fila, que já circundava o Estádio José Alvalade.

Os sócios começaram a chegar pelas primeiras horas da manhã e, às 09:00, no momento em que as se iniciou a votação, a fila continuava a aumentar, pois a cadência de chegada de sócios era constante, apesar da chuva que se faz sentir.

Esta será a maior operação do género no clube lisboeta, visto que os 51.009 sócios com direito a voto constituem também o número máximo alguma vez alcançado. Além dos votos por correspondência recebidos na sede do Sporting até às 20:00 horas de sexta-feira, poderão exercer todos os sócios que "registem entrada no local, ou que se encontrem em espera no local de entrada, até às 19:00 horas" de hoje.