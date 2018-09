Actualidade

A Lusorecursos disse que a prospeção em Sepeda, Montalegre, revelou um depósito de 30 milhões de toneladas de lítio e que o projeto de exploração prevê um investimento de 400 milhões de euros e a criação de 250 empregos.

Depois de anos de prospeção e de uma contenda judicial com a empresa australiana Novo Lítio, o diretor executivo da Lusorecursos, Ricardo Pinheiro, afirmou à agência Lusa que o processo "está estabilizado" e que o próximo passo "é assinar o contrato de concessão de exploração com o Estado".

Contactada pela Lusa, a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), através do Ministério da Economia, esclareceu que a "titularidade do contrato de prospeção e pesquisa e do subsequente pedido de exploração é da empresa Lusorecursos".