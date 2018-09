Actualidade

A segunda edição do Porto Photo Fest decorre entre os dias 13 e 21 de outubro no centro histórico da cidade, um evento que apresenta 'workshops' e 'masterclasses' com "fotógrafos internacionais de topo".

"O que criámos o ano passado foi fantástico, mas o 'feedback' que recebi foi que havia uma necessidade maior", disse à Lusa Anna Guun, organizadora do festival, que inicialmente pensou que ia atrair apenas "fotógrafos profissionais, mas acabaram por não ser os únicos" a participar o ano passado.

Conforme explicou, as cerca de 200 pessoas presentes em 2017 eram também 'bloggers', criadores de conteúdo e fotógrafos amadores, algo que a deixou "verdadeiramente impressionada", porque "todos os níveis de fotógrafos encontraram algo útil".