Sporting/Eleições

O candidato às eleições no Sporting Frederico Varandas enalteceu hoje a afluência de sócios às urnas e considerou que o clube de Alvalade é que "vai sair como grande vencedor" do ato eleitoral.

"É mais um dia em que se vê a grandeza do Sporting. Fico emocionado. É um clube gigante. A fila dá a volta ao estádio e continuam a chegar pessoas. Apelo a que venham ainda mais. Tenho a certeza que vai ser o ato eleitoral com mais presença na história do Sporting", afirmou o candidato pela lista D, após exercer o direito ao voto.

Apesar de parco em palavras aos jornalistas, o antigo diretor clínico dos 'leões' lembrou que os sócios "continuam a dizer presente", depois de terem feito o mesmo na Assembleia Geral (AG) de 23 de junho, na qual foi destituído Bruno de Carvalho.