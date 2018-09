Sporting/Eleições

O candidato às eleições do Sporting José Dias Ferreira disse hoje esperar que o próximo presidente traga estabilidade ao clube e assegurou que, em caso de triunfo no ato eleitoral, só irá cumprir um mandato.

"Estou feliz porque vejo uma massa grande de votantes, e penso que se baterá o recorde, e porque vejo tudo a funcionar bem. Isto é sinal de que estamos habituados a eleições, se calhar mais do que devíamos. Espero que o Sporting ganhe estabilidade, independentemente do presidente que for eleito", começou por dizer aos jornalistas.

Após ter exercido o direito de voto, o candidato pela lista F considerou que a elevada afluência de sócios significa que a massa associativa sportinguista "é a melhor de todas, é democrática e gosta de ser ela a decidir".