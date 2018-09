Sporting/Eleições

O candidato à presidência do Sporting José Maria Ricciardi mostrou-se hoje "impressionado" com a afluência de sócios às urnas, classificando ainda de "lamentável" a postura da Comissão de Gestão ao desvalorizar a "grave" situação financeira do clube.

Segundo o candidato da lista B, o ato eleitoral está "extremamente bem organizado", mas o que mais o impressionou "foi o número de sócios" que têm votado.

"É possível termos um recorde nesta eleição, isso dá-me grandes esperanças, porque mostra a vitalidade e a grandeza deste clube, apesar de todos os problemas que temos sofrido, nomeadamente nestes últimos tempos, e também, apesar de já não sermos campeões há muitos anos. Vi gente de todas as idades. De facto, este é um clube extraordinário, é um orgulho ter participado nestas eleições e estou muito contente com o que vi aqui hoje até exercer o meu direito de voto", disse José Maria Ricciardi aos jornalistas, após votar.