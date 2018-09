Actualidade

Uma mulher de 55 anos ficou esta manhã ferida com gravidade no lugar da Lixa, em Gondomar, após ter sido mordida por um cão à entrada da sua habitação, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Melres.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 08:50 por populares, tendo a mulher sido "mordida à entrada da porta da sua habitação" por um cão que, entretanto, foi fechado dentro de casa, desconhecendo-se a raça do animal e se este pertencia à vítima.

A mulher foi assistida no local por elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e dos Bombeiros de Melres, e posteriormente transportada para o Hospital de Santo António, no Porto, com "ferimentos graves em todo o corpo".