MPLA/Congresso

O antigo secretário-geral do MPLA, Marcolino Moco, enalteceu hoje o último discurso de José Eduardo dos Santos, como líder do partido, por "pela primeira vez" o presidente cessante ter "reconhecido os seus erros".

Marcolino Moco, antigo primeiro-ministro angolano, falava à imprensa no final da sessão de abertura do VI congresso extraordinário do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que marca hoje a sucessão de José Eduardo dos Santos, após 39 anos à frente do partido, pelo, até agora, vice-presidente da organização política e Presidente da República, João Lourenço.

Na sua intervenção, José Eduardo dos Santos admitiu falhas na sua governação.