Actualidade

A linha de ajuda para prevenção do suicídio SOS Voz Amiga vai disponibilizar atendimento contínuo no domingo e na segunda-feira, para assinalar o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, disse hoje à Lusa o presidente do serviço, Francisco Paulino.

Na próxima segunda-feira, assinala-se o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e um pouco por todo o mundo, onde quer que existam linhas telefónicas de apoio, neste dia procuramos dar visibilidade ao nosso esforço para contrariar este flagelo do suicídio", disse Francisco Paulino.

Em Portugal, a linha SOS Voz Amiga irá disponibilizar "48 horas de atendimento contínuo", sublinhou, saudando o esforço dos voluntários.