Sporting/Eleições

O presidente da SAD do Sporting, José Sousa Cintra, pediu hoje aos candidatos que saírem derrotados das eleições que se coloquem de imediato ao lado do presidente eleito, garantindo ainda que resolveu todos os problemas do clube.

"Ganhe quem ganhar, será o meu presidente. Quem perder deve ficar logo de imediato ao lado do presidente, deixar-se de guerrilhas e destes ruídos todos, que só servem para complicar a vida dos sportinguistas", começou por apelar Sousa Cintra, após exercer o direto de voto.

O presidente da SAD antevê mesmo um recorde em eleições do Sporting, ao destacar a forte afluência por parte dos sócios.