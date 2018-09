MPLA/Congresso

O agora ex-líder do MPLA, José Eduardo dos Santos, foi distinguido hoje no congresso extraordinário do partido com as medalhas máximas atribuídas pela força política no poder em Angola, que o consagram como presidente emérito.

Além do novo estatuto, José Eduardo dos Santos foi também agraciado como membro honorífico do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e como militante distinto do partido, medalhas e diplomas entregues pelo novo líder, João Lourenço.

As distinções são recentes, uma vez que foram aprovadas a 06 de agosto último, na VI Sessão Extraordinária do Comité Central do MPLA, e constituem uma homenagem a quem mais se distinguiu no partido.