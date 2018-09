Sporting/Eleições

As urnas para a votação nas eleições para a presidência do Sporting foram finalmente dadas como encerradas pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral (AG) do clube, Jaime Marta Soares, num ato marcado por uma afluência recorde.

O líder da AG surgiu poucos minutos depois das 19:00 no 'hall' VIP do Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde proclamou o fim do escrutínio que se iniciara às 09:00 da manhã e que vai definir o 43.º presidente da história do clube 'leonino'.

"Correu muito bem. Foi um trabalho extraordinário dos funcionários do Sporting. A contribuição dos delegados foi também muito grande. Estas eleições foram fáceis e isso deve-se a vocês também", afirmou Jaime Marta Soares, em declarações reproduzidas no canal de televisão do clube.