Actualidade

O filme "Roma", do cineasta Alfonso Cuarón, é o vencedor do Leão de Ouro da 75.ª edição do festival de cinema de Veneza, anunciou hoje o júri da competição oficial, presidido por Guillermo del Toro.

Com produção da Netflix, "Roma" permite que uma plataforma de 'streaming' seja pela primeira vez distinguida num dos três principais festivais internacionais de cinema, a par dos de Cannes e de Berlim.

O Grande Prémio do Júri foi atribuído ao filme "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, e o Leão de Prata de Melhor Realizador foi para Jacques Audiard, por "The Sisters Brothers".