Actualidade

Um grupo de homens armados incendiou a aldeia de Ilala, no meio do mato no norte de Moçambique, na noite de sexta-feira, disse hoje à agência Lusa fonte das autoridades.

O grupo desconhecido, com cerca de uma dezena de pessoas, entrou a pé na aldeia, pertencente ao posto administrativo de Mucojo, distrito de Macomia, pelas 21:00, e começou a deitar combustível e a atear fogo às casas de construção precária.

Toda a população fugiu e não houve vítimas, de acordo com relatos de residentes.