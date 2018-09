Ensino Superior

A redução de vagas nos cursos das universidades e politécnicos de Lisboa e Porto resultou em menos alunos colocados, mas não menos candidatos, com a procura a superar na ordem dos milhares a oferta de vagas nas instituições.

Os números revelados hoje pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) mostram, em comparação com anos anteriores, que a procura pelos cursos de Lisboa e Porto, onde se encontram grande parte das maiores instituições de ensino superior do país, se mantém em níveis semelhantes, apesar da redução de vagas imposta pela tutela a partir deste ano, com o objetivo de fomentar a procura de cursos e instituições no interior do país.

Este ano há apenas menos 1,3% de alunos colocados em Lisboa e Porto na primeira fase do concurso nacional de acesso.