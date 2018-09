Actualidade

Três dissidentes da ex-guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) foram mortos, dois guerrilheiros foram capturados e dois menores resgatados numa operação do Exército, no sábado, no sudeste do país, informaram as autoridades colombianas.

A ação militar ocorreu na aldeia de Las Brisas del Itilla na área rural do município de Calamar.

O acordo de paz que o Governo e as FARC assinaram em 2016 e que permitiu a transformação destas forças num partido político com aa mesma designação, foi recusado por estes guerrilheiros, responsáveis por "controlar o pagamento de extorsão e cobrança de dinheiro do tráfico de drogas", de acordo com um comunicado do Exército.