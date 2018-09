Actualidade

O presidente executivo do gigante chinês de comércio 'online' Alibaba anuncia na segunda-feira o plano para sua sucessão, mas o multibilionário chinês não se retirará imediatamente do cargo, informou o grupo no jornal South China Morning Post.

O jornal de Hong Kong South China Morning Post (SCMP), de propriedade do Alibaba, negou as informações publicadas na sexta-feira pelo New York Times (NYT) de que o carismático Jack Ma, o terceiro homem mais rico da China, abandonaria as suas funções na segunda-feira.

Jack Ma revelará segunda-feira, dia em que assinala 54 anos, "uma estratégia de sucessão", mas permanecerá como presidente executivo até novo aviso, escreve o SCMP.