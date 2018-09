Sporting/Eleições

O novo presidente do Sporting, Frederico Varandas, prometeu hoje conquistar o campeonato nacional de futebol, referindo que é uma missão que vai cumprir.

No final da sua intervenção aos sócios, Frederico Varandas retirou do bolso a medalha de segundo lugar da Taça de Portugal em futebol, conseguida após a derrota na final com o Desportivo das Aves, garantindo que a vai colocar no museu com a taça de campeão nacional.

"É esta medalha que, mais cedo ou mais tarde, vai com a taça de campeão nacional para o museu. Eu prometo, é uma missão e vou cumprir", disse, na sua primeira intervenção após a vitória nas eleições.