A preparação das quintas eleições autárquicas de Moçambique está a enfrentar várias mudanças e algumas atribulações, mas a data de 10 de outubro permanece firme e as máquinas partidárias alinham-se para a campanha nas 53 autarquias.

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) regressa aos boletins de voto, depois de ter boicotado as últimas autárquicas, realizadas a 20 de novembro de 2013, alegando falta de transparência no processo, o que deixou a tarefa facilitada para a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) ganhar a maioria dos municípios e para o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) vencer três capitais provinciais (Beira, Quelimane e Nampula).

Estas são também as primeiras eleições depois da morte de Afonso Dhlakama, presidente da Renamo, a 03 de maio, devido a complicações de saúde.