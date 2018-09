Actualidade

A seleção portuguesa de futebol realizou hoje o último treino antes da estreia no Grupo 3 da Liga das Nações A, diante da Itália, numa sessão em que Fernando Santos teve todos os jogadores à disposição.

Um dia depois da dispensa por lesão do lateral Raphaël Guerreiro, o selecionador contou com os restantes 23 convocados no treino realizado no Estádio da Luz, palco da partida de segunda-feira.

Os atletas efetuaram aquecimento com bola, sendo que, nos 15 minutos abertos à comunicação social, todos trabalharam sem limitações.