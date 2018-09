Sporting/Eleições

Frederico Varandas vai ser empossado presidente do Sporting já hoje, às 19:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sequência da eleição ocorrida no sábado, disse hoje à Lusa fonte da candidatura.

A cerimónia foi antecipada precisamente em 24 horas, pois ficou inicialmente marcada para as 19:00 de segunda-feira, no mesmo local, o Auditório Artur Agostinho.

O médico, de 38 anos, foi eleito 43.º presidente do Sporting para um mandato de quatro anos, depois de ter sido diretor clínico do Sporting, entre 2011 e 2018, com 42,32% dos votos, contra 36,84 de João Benedito, que teve mais votantes (9.735 contra 8.717).