Actualidade

O atleta português Nelson Évora, em representação da Europa, foi hoje quarto classificado na prova do triplo salto da Taça Continental, em Ostrava, na República Checa, que foi vencida pelo norte-americano Christian Taylor.

Évora, que há um mês se sagrou pela primeira vez campeão europeu da especialidade, obteve o seu melhor salto logo na primeira tentativa, com 16,58 metros, a mais de um metro de distância do registo (17,59) que valeu a vitória a Taylor.

O atleta português, campeão mundial do triplo salto em 2007 e campeão olímpico em 2008, ficou a apenas um centímetro do terceiro lugar, alcançado pelo indiano Arpinder Singh (16,59 metros), ambos atrás de Hugues Fabrice Zango, do Burkina Faso, segundo classificado, com 17,02.