Actualidade

A seleção portuguesa de râguebi terminou hoje no terceiro lugar a quarta etapa do Grand Prix Series de Sevens, em Lodz, na Polónia, ao vencer a França por 26-14 no jogo de atribuição do bronze.

Antes, a formação das 'quinas' bateu a Inglaterra por 19-7, nos quartos de final, para, depois, cair nas meias-finais perante a Alemanha, vencedora por 14-7.

Sábado, Portugal garantiu um lugar nos quartos de final ao terminar a fase de grupos como o segundo melhor terceiro, ao perder por 15-14 com Espanha, vencer a Itália por 19-7 e cair perante a Irlanda por 35-12, no Grupo C.