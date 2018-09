Incêndios

O incêndio que lavrou hoje no concelho de Penacova estava dominado às 16:15 e em algumas zonas decorriam a esta hora trabalhos de rescaldo, disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal.

Humberto Oliveira adiantou que o fogo evoluiu "sempre em povoamento florestal", sem ter causado danos pessoais ou em habitações.

Às 16:15, estavam ainda no local do incêndio 237 operacionais, com 66 viaturas, e um meio aéreo continuava mobilizado para combate, segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que considera a ocorrência em fase de conclusão.