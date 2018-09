Tancos

O ministro da Defesa condenou hoje que se faça "chacota" com as Forças Armadas e defendeu que o Governo fez o seu dever no caso de Tancos, numa resposta às críticas do presidente do PSD ao Executivo.

Na sua página na rede social Facebook, Azeredo Lopes sustentou que em "política, como noutras esferas da vida, não devia valer tudo", criticando ainda que para "se fazer oposição" não se hesite em "tentar a todo o custo" a partidarização do Exército.

"O Governo fez o que lhe cabia e era seu dever, respondeu de forma célere e competente ao furto de Tancos e restabeleceu as condições de segurança do material militar à guarda das Forças Armadas, nomeadamente através da recolocação noutros paióis mais modernos, num tempo recorde, de mais de mil toneladas daquele material", escreveu.