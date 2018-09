Actualidade

O secretário-geral do PCP defendeu hoje que "não há soluções" para o país com governos do PS, que acusou de estar "amarrado às opções" de direita, e apelou a uma "inadiável" resposta a problemas estruturais da economia.

"Está também à vista que, para pôr o país a avançar a sério, para dar solução aos problemas acumulados, se exige uma outra política e um outro governo. A resposta estrutural aos problemas do país não se faz com o governo do PS nem com a sua atual política, amarrado às opções de política de direita", afirmou Jerónimo de Sousa.

O secretário-geral comunista intervinha no comício de encerramento da Festa do Avante!, num discurso de 53 minutos, grande parte dos quais dedicados às questões económicas e de desenvolvimento do país.