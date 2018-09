Actualidade

A secretária-geral da Federação Internacional de Direitos Humanos (FIDH) disse hoje ter sido impedida de entrar no domingo no Vietname, onde ia participar esta semana numa reunião do Fórum Económico Mundial.

Debbie Stothard explicou à Lusa que foi impedida de entrar no país no domingo, tendo ficado retida no aeroporto de Hanoi durante mais de 16 horas.

"Quando cheguei à imigração para entrar no país impediram-me de entrar e mantiveram-me retida. Estou agora à espera de embarcar num voo para Kuala Lumpur", disse Stothard, num contacto telefónico com a Lusa a partir de Díli.