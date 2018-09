Actualidade

Jack Ma, fundador do gigante chinês do comércio eletrónico Alibaba, anunciou hoje que vai deixar a presidência do grupo, daqui a um ano, para permitir que pessoas "mais jovens" e "mais talentosas" assumam a liderança.

"Nenhuma empresa pode confiar apenas nos seus fundadores (...) devido a limites na capacidade física e energia de cada um", afirmou, numa carta, Jack Ma. "Ninguém pode assumir as responsabilidades de presidente e CEO para sempre", acrescentou.

Ma vai completar o mandato atual, como membro do conselho de administração do grupo, até à reunião anual dos acionistas, em 2020. A partir daí, a empresa passará a estar a cargo do atual diretor executivo, Daniel Zhang.