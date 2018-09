Actualidade

O líder da oposição do Camboja, Kem Sokha, detido desde setembro por alegada traição ao Governo, foi libertado sob fiança na noite de domingo, num raro sinal de apaziguamento do regime.

"[Kem Sokha] deixou a prisão e já está em casa", confirmou o advogado, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP). Uma fonte judicial avançou à AFP que o político foi libertado após o pagamento de uma fiança.

O líder do Partido de Salvação Nacional do Camboja, de 65 anos, foi acusado de traição em setembro do ano passado, dias depois de ter sido detido em casa, numa operação condenada pelas Nações Unidas e várias organizações internacionais.