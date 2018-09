Actualidade

A Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios alerta para a escolha que as câmaras municipais terão de fazer, entre a obrigatoriedade da recolha dos animais ou a proibição do abate, por considerar "impossível" cumprir as duas disposições legais.

Ricardo Lobo, membro da direção da Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios (ANVETEM), falou à agência Lusa a propósito do final do prazo de dois anos para adaptação à lei que determina a proibição de "abate ou occisão de animais em centros de recolha oficial".

A partir do dia 23, o abate está proibido, mas o representante afirmou ser "impossível" cumprir a recolha de todos os animais abandonados na rua sem que haja lugar a abate.