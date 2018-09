Actualidade

O líder norte-coreano afirmou que quer reunir-se em breve com o Presidente chinês, Xi Jinping, para continuar a consolidar os laços com o país vizinho, informou hoje a agência noticiosa da Coreia do Norte.

A mensagem foi transmitida por Kim Jong-un a Li Zhanshu, o "número três" de Pequim, que no domingo participou, em Pyongyang, nas celebrações do 70.º aniversário da fundação da Coreia do Norte.

Kim explicou que uma reunião com Xi ajudará a "solidificar ainda mais e aprofundar a firme e especial relação" entre os dois países, indicou a agência KCNA.