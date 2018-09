Actualidade

Vários confrontos das forças talibã no Afeganistão fizeram nas últimas horas cerca de meia centena de mortos disseram hoje fontes oficiais à Associated Press.

Mohammad Yusouf Aybi, chefe do Conselho Regional da província de Kunduz, no norte do Afeganistão, disse que "pelo menos 13 pessoas" morreram na sequência de um ataque contra um posto de controlo no distrito de Dashti Archi.

De acordo com a mesma fonte, 15 pessoas ficaram feridas durante o ataque que ocorreu no domingo à noite e que se prolongou até hoje de manhã.