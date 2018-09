Actualidade

No dia em que faz 54 anos, Jack Ma, o fundador do grupo Alibaba, que impulsionou o 'boom' do comércio eletrónico na China, anunciou que vai deixar a presidência do grupo daqui a um ano.

Em comunicado, Ma indicou que a empresa vai ficar a cargo do atual diretor executivo, Daniel Zhang.

Licenciado em língua inglesa, Jack Ma fundou o Alibaba em 1999, num apartamento em Hangzhou, na costa leste da China, para ligar exportadores chineses a retalhistas além-fronteiras.