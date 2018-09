Actualidade

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da China, principal indicador da inflação no país, subiu 2,3%, em agosto, comparativamente face ao mesmo mês de 2017, informou hoje o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês.

O aumento do IPC, duas décimas acima do registado em julho passado, foi impulsionado, sobretudo, pela subida do preço dos alimentos, que alcançou o máximo dos últimos cinco meses.

Fruta e vegetais aumentaram 5,5% e 4,3%, respetivamente, enquanto os ovos aumentaram 10,2%, por exemplo.