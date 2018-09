Actualidade

O governo de Damasco prepara-se para aprovar nova legislação que permite ao Estado confiscar propriedades privadas ameaçando as residências de refugiados que se encontram na Europa.

De acordo com a Associated Press a legislação está a gerar dúvidas entre os refugiados sírios, sobretudo entre aqueles que eventualmente pretendem regressar ao país de origem, assim como junto dos governos dos países que recebem as pessoas que fugiram do conflito durante os últimos anos.

A questão é particularmente sensível na Alemanha onde 800 mil cidadãos sírios encontraram refúgio desde o início da guerra civil, em 2011.