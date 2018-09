Actualidade

Mais de 40 artistas vão participar na 2.ª edição do Encontro Bianual de Artes Performativas - (Re)union, que decorrerá a partir de quinta-feira em vários espaços de Lisboa, de acordo com a organização.

Até 23 de setembro, na Casa da América Latina, no Espaço Alkantara, no Espaço da Penha e na Rua das Gaivotas 6, os artistas vão apresentar trabalhos, partilhar as suas práticas de pesquisa através de 'workshops' e intervir no espaço público da cidade.

O objetivo é "propor um diálogo com a criação e incentivar a experimentação e reflexão", indica a organização.