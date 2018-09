OE2019

O primeiro-ministro desdramatizou hoje o processo político do Orçamento, alegando que tudo decorre com "serenidade", que há agora mais experiência negocial e que a proposta do Governo, após entrar no parlamento, será "seguramente melhorada e aprovada".

António Costa falava aos jornalistas após ter inaugurado a nova sede da multinacional norte-americana Johnson & Johnson, no Lagoas Park, em Oeiras, depois de confrontado com o aviso feito pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, de que o Governo, em matéria de Orçamento do Estado para 2019, não podia contar com "o ovo no dito cujo da galinha".

O primeiro-ministro optou por desdramatizar essa afirmação proferida pelo líder de um dos parceiros da atual maioria governamental, dizendo que, desde o início da legislatura, não havendo maioria parlamentar, "é necessário negociar não só a lei do Orçamento, como todas as leis na Assembleia da República".