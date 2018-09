Actualidade

O ministro das Relações Exteriores de Angola anunciou hoje oficialmente, em Luanda, que o Presidente angolano, João Lourenço, visitará Portugal a 23 e 24 de novembro.

Manuel Augusto falava hoje à imprensa à margem do VII Conselho Consultivo do Ministério das Relações Exteriores, que decorre até terça-feira, sob o lema "As Oportunidades e Desafios no Futuro".

"Está confirmadíssima para 23 e 24 de novembro", referiu Manuel Augusto.