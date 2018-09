Inquérito/Energia

O antigo presidente da Autoridade da Concorrência (AdC) Abel Mateus, que na terça-feira é ouvido na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas na energia, alertou o então ministro da Economia Carlos Tavares para diversos riscos dos CMEC.

Na missiva enviada em 16 de abril de 2004 ao ministro Carlos Tavares que tinha a tutela da Energia no Governo de Durão Barroso, com a indicação ao seu assessor Ricardo Ferreira para avaliar o decreto-lei já apreciado em Conselho de Ministros - e que até então ainda não tinha sido publicado -, Abel Mateus alerta para oito riscos do projeto do diploma sobre a cessação dos contratos de aquisição de energia (CAE) e sua substituição pelos Custos para a manutenção do equilíbrio contratual (CMEC).

No documento a que a Lusa teve acesso, Abel Mateus, o primeiro presidente da AdC, que havia sido nomeado um ano antes, envia "as preocupações desta autoridade no respeitante à estrutura proposta para os CMEC", realçando que "estas preocupações já vinham sendo compartilhadas com o gabinete de V. Exa. [Carlos Tavares] desde o passado mês de janeiro [de 2004] no âmbito das discussões relativas ao estudo sobre os mercados da eletricidade e do gás".