Actualidade

A justiça eleitoral brasileira negou, neste domingo, um recurso do Partido dos Trabalhadores (PT) que pedia mais tempo para sustituir Lula da Silva como candidato presidencial e confirmou que o prazo para apresentação de um novo candidato termina na terça-feira.

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, rejeitou um recurso interposto pelo PT neste fim de semana e explicou que "não se justifica" alterar a decisão do mesmo tribunal, que, por grande maioria vetou a candidatura de Lula da Silva e pediu ao PT para apresentar um novo candidato até 11 de setembro.

De acordo com a decisão do TSE, se o PT não inscrever um novo candidato até à data estabelecida, não poderá participar com o seu próprio representante nas eleições presidenciais que se realizam a 07 de outubro.